Masalsı bir yolculuk: Doğu Ekspresi

Doğu Ekspresi Ankara- Kars- Ankara arasında her gün işlemekte, pulman, örtülü kuşetli ve yemekli vagonlardan oluşmaktadır. Kuşetli vagonlarda 10 Kompartıman bulunmakta her kompartımanda 4 kişi yolculuk yapabilmektedir. Çarşaf, pike ve yastık TCDD Taşımacılık AŞ tarafında verilmekte olup, kompartımandaki koltuklar istenildiğinde yatak olarak kullanılabilmektedir. Yemekli vagonda 14 masa 47-52 arasında değişen oturma yeri bulunmaktadır.

Trenin geçtiği doğal güzellikler nedeniyle gezginler, fotoğraf sanatçılarının oldukça yoğun talep gösterdiği trenlerdendir. En yoğun sezon yaz dönemi olup, bu sezonda seyahatler genelde pulman vagonlarla yapılmaktadır. Kış aylarında ise yürüyüş grupları, fotoğraf sanatçıları, dağcılık grupları, Üniversite öğrencileri, Öğretmenler gibi farklı meslek gruplarından talepler genelde kuşetli vagonlara alınmaktadır. Bu grupların tercihi Aralık sonunda başlayıp Mart ayı ortalarına kadar devam etmektedir.

Doğu Ekspresi Ankara-Kars arasındaki seferini yaklaşık 24 saat içerisinde tamamlamaktadır. Doğu Ekspresi içerisinde yer alan yemekli vagonlar ise 4’er kişilik masalardan oluşuyor. Yemekli vagonun içerisinde kahvaltı, çorba, sıcak yiyecekler, soğuk sandviçler ve sıcak/soğuk içecekler yer alıyor. Restoranın belirli bir açılış- kapanış saati bulunmuyor. 7/24 yolcuların hizmetine açık.

Dünyanın en güzel demiryolu 10 seyahat rotası içerisinde yer alan Doğu Ekspresi güzergahı, manzarası ile yolcuları adeta büyülüyor.

Doğu Ekspresi'nde biletler 48 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için Doğu Ekspresi'nde gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor.

Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, 60 yaş üzeri yolculara, basın kartı ve TCDD çalışanı ya da emeklisi ve eşine de yüzde 20 indirim imkanı sunuluyor.

Turistik Doğu Ekspresi biletleri ise tek kişi 480 lira, çift kişi 600 liradan satılıyor.

Doğu Ekspresi bileti nasıl alınır?

Doğu Ekspresi için biletler TCDD e-bilet sistemi aracılığı ile satışa konmaktadır. Diğer yandan aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarası ile de biletler satın alınabilmektedir.



