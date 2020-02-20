Maskara yerine ayakkabı boyası, pudralarda ise un kullanılıyor

Milyon dolarlık bir piyasa hacmine sahip kozmetik ürünlerde sahteciler para kazanmak için akıl almaz yöntemler kullanıyor. Kozmetik için uygun olmayan ucuz ham maddeleri kullanan sahteciler sınır tanımıyor. Duvar ve ayakkabı boyalarında kullanılan pigmentleri maskara üretimi için kullanan, pudralara yemeklik un katan, nemlendiricilerde, bronzlaştırıcılarda kullanılan özel yağlar yerine kızartma yağı kullanan sahteciler, vatandaşların sağlığını tehlikeye atıyor.

Maskaraya ayakkabı boyası

Kozmetik ürün üretici İbrahim Zengin “Her pigment kozmetik için uygun değildir. Ayakkabı boyası için kullanılan pigment endüstriyel bir pigmenttir. Kozmetiğe uygun değil. Arada büyük bir fiyat farkı var. Ancak sahte ürün üretenler endüstriyel boyaları her türlü malzemede kullanıyor. Sahte ürün üretenler 50 euroya alınan bir pigmenti 1 dolara alıyorlar. 1 dolarlık bir pigmentle ayakkabı boyası, duvar boyası üretebilirsiniz ama rimel olarak, makyaj malzemesi üretemezsiniz." diye konuştu.

'Pudranın içine un'

Özellikle internet üzerinden satışların sahtecileri artırdığını söyleyen Zengin, “Pudranın içine un koyuyorlar. Un, talk pudrasına çok benzer. Ancak talk pudrası suyu emer, un emmiyor. Bu yüzden yüzünüzde hamur elde etmiş oluyorsunuz. Bu tür sahtecilikler çok yaygın. Satış kanallarının çeşitlenmesi, online satışların artmasıyla birlikte çoğaldı. Denetimi zorlaştı. Sahte bir maskara kullandığınız zaman mutlaka doktor ihtiyacı yaşayacaksınız. İlaç almak zorunda kalacaksınız" dedi.

Bulaşıcı hastalığa dikkat

Uygun koşullarda üretim yapılmazsa kozmetik ürünlerden bulaşıcı hastalıların hızla yayılabileceği uyarısında bulunan Zengin, “Üretim alanı uygunluğu çok önemli. Haşere ile mücadele, çalışanların sağlık kontrolleri gibi. Çalışanınızda bir hastalık bulunabilir bu da doğal olarak ürüne geçebilir. Özellikle şu sıralar gündemde olan koronavirüs, hatta kuş gribi, domuz gribi gibi hastalıklar bulaşmaya çok açık. İnsanlar bunları ellerine, yüzlerine, dudaklarına sürüyorlar." uyarısında bulundu.

Ayırt etmek neredeyse imkansız

Zengin, “Bunun önüne geçmek için denetimlerin sıklaştırılması lazım. Bir çok dermatoloğun, kimya mühendislerinin bir araya gelerek meydana getirdiği bir ürün. Derini üst tabakasına uygulanıyor ancak deriden vücudumuza da nüfus eden bir ürün. Kullanılan malzeme, üretim ortamı çok önem kazanıyor. Belli başlı ürünler ve marklar tercih edilmeli. Üretim yeri belli olan bir ürünü şikayet edebilirsiniz. İnternet üzerinden alışveriş yaparken çok daha dikkatli olunmalıdır. Bir ürün doğru yapılmadıysa, kokusu ilk ele verecek etkendir" dedi.

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