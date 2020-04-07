Türkiye Maske takılması önerisinin sebebi belirti göstermeyen vakalar oldu

Maske takılması önerisinin sebebi belirti göstermeyen vakalar oldu

Türkiye

Maske takılması önerisinin sebebi belirti göstermeyen vakalar oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, maske takılmasının önerilmeye başlanmasında etkili noktanın bulgu göstermeyen vakalar olduğunu açıkladı.

07 Nisan 2020, Salı 16:41 Son Güncelleme:
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Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA’ya kalabalık alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirilmesi tedbiri ile ilgili değerlendirme yaptı.

Corona Virüs salgınının yayılımı ile ilgili veriler doğrultusunda böyle bir karar alındığını anlatan Prof. Dr. Yamanel, "Asemptomatik vakaların fazla olduğunu görmeye başladık. Bunun üzerine tabii maske geldi. Maske kendimizi korumak amaçlı değil, genellikle biz hastaysak dışarıya saçmamak amaçlı. Bu nedenle de asemptomatik, bulgu vermeyen vakalar gördüğümüz için biz maske takmayı önermeye başladık. DSÖ de aynı şekilde, baktı ki daha fazla asemptomatik vaka var ve bunlar dolaşarak virüsü yayıyorlar, bu nedenle maske takmayı önerdi. Biz de aynı şekilde bu kadar asemptomatik vaka olunca yayılmayı azaltmak açısından maske takmayı önerdik" diye konuştu.

Tıbbi personel içim kullanılan maskeler

Piyasada farklı özelliklere sahip birçok çeşit maske olduğuna işaret eden Yamanel, "Normal basit tıbbi ya da cerrahi maske diye geçiyor ve her yerde bulunabilen maskeler. Tabii çok özellikli N-95, FF2, FFP3 gibi maskeler de var. Bu maskeler daha ziyade tıbbi personelin kullanımı için, yani hastanın salgılarıyla çok karşılaşan personeli korumak için. Normalde halk içinde, toplu yerlerde dolaşırken kullanacağımız maske basit tıbbi veya cerrahi maske diye geçen maske" ifadelerini kullandı.

DHA


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