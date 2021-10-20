Sağlık çalışanlara şiddet olaylarında caydırıcı cezalar gelmeye devam ediyor. Avcılar'da henüz aşılama uygulamasına geçilmeyen 2 Aralık 2020 tarihinde Kıymet Dedecik isimli kadın sağlık ocağına geldi. Girişte görevli Doktor Yağmur Turan tarafından maskesiz şekilde içeri alınmayacağı söylenen Dedecik, doktora saldırmaya başladı. Dedecik'e açılan davada kendisine 'basit yaralama' suçundan 309 gün hapis cezası verildi. Ancak bu hapis cezası, 6 bin 180 TL'ye çevrildi.









DOKTORA İŞ GÖREMEZ RAPORU VERİLDİ

Doktor Yağmur Turan'a sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verildi. Polis görüntüleri inceleyerek sağlık görevlisine saldıran, aynı mahallede oturan şüpheli Kıymet Dedecik'i yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Dedecik, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

309 GÜN HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Kıymet Dedecik hakkında açılan davanın karar duruşması Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Kıymet Dedecik'i "Basit yaralama" suçundan önce 309 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 52-2'nci maddesi uyarınca 1 gün karşılığı mahsuben 20 TL olmak üzere 6 bin 180 TL'ye çevirdi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği konusunda kanaate vararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığı 5 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına hükmetti. 5 yıl içinde sanık yeni bir suç işlemediği takdirde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.

TEHDİT SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ

Sanık hakkında tehdit suçundan da dava açıldığını belirten mahkeme, yaralama ve tehdit eylemlerinin aynı zaman birliği içerisinde gerçekleştiğinin anlaşılması nedeniyle sadece yaralama suçundan ceza verilmesi gerekeceğini kararında belirtti. Mahkeme, tehdit suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.