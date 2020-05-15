Maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 19'a yükseldi
Corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen il sayımız 19'a yükseldi. İşte o iller...
15 Mayıs 2020, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.
İşte maske takmak zorunluluğu getirilen iller şu şekilde:
Adıyaman
Afyankarahisar
Aydın
Balıkesir
Bartın
Denizli
Düzce
Kastamonu
Muğla
Karabük
Sakarya
Kırklareli
Burdur
Siirt
Rize
Kayseri
Tunceli
Kırıkkkale
Uşak