Türkiye Maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 19'a yükseldi

Maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 19'a yükseldi

Türkiye

Maske takma zorunluluğu getirilen il sayısı 19'a yükseldi

Corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen il sayımız 19'a yükseldi. İşte o iller...

15 Mayıs 2020, Cuma 16:42 Son Güncelleme:
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Yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı mücadelede "Kontrollü Sosyal Hayat" sürecinde pazar yerleri, marketler, AVM'ler, toplu ulaşım araçları, taksiler ile tekrar hizmet vermeye başlayan kuaförler ve berberlerde zorunlu olan maske kullanımı, bazı illerde hıfzıssıhha kurulları tarafından sokağa çıkıldığında da mecburi tutuluyor.

İşte maske takmak zorunluluğu getirilen iller şu şekilde:

Adıyaman

Afyankarahisar

Aydın

Balıkesir

Bartın

Denizli 

Düzce

Kastamonu

Muğla

Karabük

Sakarya

Kırklareli

Burdur

Siirt

Rize

Kayseri

Tunceli

Kırıkkkale

Uşak

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