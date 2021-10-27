Maskesiz diye otobüsten indirildi, ilerde yakalayıp silah sıktı

Dün akşam saat 22.30 sularında Karaman Yolu'nda meydana gelen olayda Adem Sarıtaş, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir otobüse bindi.

Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterinde Sarıtaş otobüsten inerken otobüs yoluna devam etti.









YARALI YOLCUNUN DURUMU İYİ

Adem Sarıtaş, taksiyle evine gidip ruhsatsız tabancası alarak birkaç durak ileride otobüsü beklemeye başladı. Dudağa yanaşan otobüse kartını cihaza okutmadan yeniden binen Sarıtaş, arka koltuğa geçip oturdu. Sarıtaş, otobüs hareket edip bir sonraki durağa yaklaştığı sırada tabancasını çıkartıp tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'a ateş etti. Bacağından yaralanan Ceylan kanlar içinde kaldı. Panik yaşayan diğer yolcular, şoförün kapıyı açmasıyla otobüsten inip sağa sola kaçıştı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı Ceylan, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Ceylan'ın tedavisinin devam ettiği belirtildi.

Saldırının ardından kaçan Sarıtaş, dün akşam saatlerinde saklandığı Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'ndeki yayla evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

'MASKE TAKMAMA RAĞMEN KÜFRETTİLER'

Gözaltına alınan Sarıtaş, ifadesinde olay günü alkollü olduğunu ve maske takmadan otobüse bindiğini söyledi. Sarıtaş, şunları söyledi:

"Olay günü alkollüydüm. Kartı okutup otobüse bindim, maskem takılı değildi. Önce otobüs şoförüyle tartışmaya başladık. Sonra yolcular da dahil oldu. Yolculardan biri de maske verdi. Maskemi takmama rağmen küfrettiler, otobüsten indirdiler. Ben de taksiye binip eve gittim. Evdeki tabancamı alıp, yeniden aynı otobüsün güzergahına çıktım. Otobüse binip bana küfreden kişiye ateş ettim" dedi.

Sarıtaş, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.