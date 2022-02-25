Türkiye Maskesiz gezeceğimiz tarihe işaret etti! Uzman isimden flaş açıklama

Maskesiz gezeceğimiz tarihe işaret etti! Uzman isimden flaş açıklama

Türkiye

Maskesiz gezeceğimiz tarihe işaret etti! Uzman isimden flaş açıklama

Maske yasağı esnetiliyor. Sadece hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Türkiye koronavirüsle mücadelede 'Uzakdoğu modelini' gündemine aldı. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı tarih verdi ve duyurdu: Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir!

25 Şubat 2022, Cuma 09:14 Son Güncelleme:
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Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, 'Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz. Martta sadece hastaların maske takacağı süreç başlayabilir.' dedi.

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede 'Uzakdoğu modelini' gündemine aldı. Maske yasağının Mart ayı itibariyle esnetileceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı. Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir. Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" dedi.

Savaşçı, "İngiltere ve ABD örnekleri önümüzde duruyor. Söz konusu ülkelerde birçok Kovid tedbiri esnetildi. Türkiye'de de Omicron'un etkilerini yakından gördük. Aşısızlar yine bu süreçte en büyük sıkıntıyı çekiyor. Yoğun bakımdaki hastaları aşısızlar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.Gelecek ay günlük vaka sayıları 30 binlere inmeye başlayacak. Şu anda sağlık sistemimizi zorlayan hasta yoğunluğu yok ve Omicron varyantı aşılılar için influenzadan daha hafif geçiyor. Omicron varyantının hızlı bulaşmasıyla toplumsal bağışıklığa ulaştık diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Açık alanlarda maske takılmasının da esnetileceğini belirten Savaşçı, "Çok kalabalık mekânlarda ve toplu taşımada maske kullanımına devam edebiliriz.

Okullarda hastalık belirtileri olan öğrenciler gelmezse eğitim de sekteye uğramadan devam eder. Sınıfların kapatılmasına da gerek kalmayabilir. Salgın öncesinde Japonya ve Güney Kore gibi Uzakdoğu ülkelerinde yalnızca hasta olanlar maske takarlardı. Türkiye'de de buna benzer olarak Mart ayından itibaren hasta olanların maske takacağı bir süreç başlayabilir.

Eğer hastalık belirtisi yoksa kronik hastalığı bulunmuyorsa ve 65 yaş üstü değilse maske takma ihtiyacı ortadan kalkabilir" şeklinde konuştu.


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