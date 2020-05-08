Maskesiz gezen vatandaş bin lira ceza kesilince isyan etti
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaşlar, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlardan biri "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diyerek isyan etti.
08 Mayıs 2020, Cuma 11:07 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" diye yazdı.
Zabıta cadde girişinde maske dağıtıyor
Sokakta maskesiz dolaşmanın yasak olmadığını savundu
Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.
"Ben bin lira ödeyemem"
Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.