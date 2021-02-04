Magazin Maskesiz görüntülenen Kaya Çilingiroğlu: Bana karışmayın

Maskesiz görüntülenen Kaya Çilingiroğlu: Bana karışmayın

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Maskesiz görüntülenen Kaya Çilingiroğlu: Bana karışmayın

Kaya Çilingiroğlu, önceki gün oğlu Hüseyin Kaya ile Bebek sahilinde maskesiz yürüyüş yaparken objektife takıldı. Maskesi sorulunca da ilginç bir yanıt verdi. Ali KESER /POSTA

04 Şubat 2021, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Kaya Çilingiroğlu önceki Bebek’teydi. Yanında da Feraye Tanyolaç’tan olan oğlu Hüseyin Kaya vardı. Her ikisi de maske takmamıştı. Kaya Çilingiroğlu yasakları hatırlatan habercilere, “Siz bana karışmayın, ben takmam” karşılığını verdi.

Zehra da babasının izinde...

Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu da, maskesiz geziyor. Pandemiden dolayı maskesiz gezmenin yasak olduğunu bilen Zehra'nın, ısrarla neden maske takmadığı merak konusu... Zehra Çilingiroğlu, daha önce de defalarca maskesiz görüntülenmiş ve neden maske takmadığı sorulduğunda da "Ben kimseye yaklaşmıyorum" demişti.

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