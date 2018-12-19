Heyecan dolu yarışma MasterChef pazar akşamı final yapıyor. Finalden bir önceki bölümde Burcu, Uğur ve Kerem şampiyonluğa giden yolda hünerlerini sergiledi. Programın sonunda bir kişi yarışmaya veda etti.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef'te dün akşam yarışmacılar öncelikle takım kaptanlığı için yarıştı. Yarışmacılar sushi yaptılar. Kerem mavi takımın, Burcu sarı takımın Uğur ise kırmızı takımın kaptanı oldu. Takımlar, kazz ciğeri, karides ve kuzu incek yaptılar. Şeflerin kararına göre ilk finalist Uğur oldu. Son ikiye Kerem ve Burcu kaldı.

Son ikiye kalan Kerem ve Bursu daha sonra bonfile ile bir tane Türk mutfağından bir tane de dünya mutfağında yemek yaptılar. Şefler ikinci finalist olarak Kerem'i seçerken Burcu yarışmadan elendi.

FİNAL NE ZAMAN?

Uğur ve Kerem'in finale kaldığı yarışma 23 Aralık Pazar saat 20.00'de canlı olarak ekrana gelecek. Yeni bölümde ikili tüm hünerlerini sergileyip şampiyonluğa uzanmak için ellerinden geleni yapacaklar.