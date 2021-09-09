Magazin MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

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MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor?

MasterChef Azize Polat, 8 Eylül akşamı yarışmada sarf ettiği sözler nedeniyle bir anda en çok merak edilen isimlerden oldu. Kırmızı takımda yer alan yarışmacının adı, eleme adayı olarak verilmişti. Peki, MasterChef Azize Polat kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte ayrıntılar…

09 Eylül 2021, Perşembe 11:43 Son Güncelleme:
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MasterChef’te dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda yer alan Azize Polat, mavi takıma bakarak “Ben bunlara dalarım.” Dedi. Bu sözlerin ardından stüdyodaki yarışmacılar gülerken, televizyon başındaki izleyiciler de MasterChef Azize Polat kimdir? Azize Polat, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? araştırması yapmaya başladı…


MASTERCHEF AZİZE POLAT KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef ana kadrosuna yedeklerden başaran Azize Polat 35 yaşında ve 3 çocuk annesi.

Ev hanımı olan Azize Polat Yarışmaya Adana'dan katılıyor. Yarışmaya daha önce de başvuran ancak 3. başvurusunda kabul edilen Masterchef Azize, yarışmaya gelebilmek için 30 kilo verdiğini ifade etti.

İlk turda hazırladığı içli köfte ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura çıkmayı başaran MasterChef Azize Polat, İkinci turda Fatma ve Serter ile eşleşti. Yarışmacılardan istenen kadayıf dolmayı en iyi hazırlayan isim olan Azize Polat, şeflerin kararıyla yedeklere alındı.

Azize Polat 2. elemenin ardından ana kadroya girdi ve kırmızı takımdaki yerini aldı.

 

 

 

 

 

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