Magazin MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Burcu’nun eşi kimdir, ne iş yapıyor?
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MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Burcu’nun eşi kimdir, ne iş yapıyor?

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MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Burcu’nun eşi kimdir, ne iş yapıyor?

MasterChef Burcu, yarışmada fırtına gibi esmeye devam ediyor. MasterChef Türkiye’nin yeni bölümünde yarışmacıların yemeklerinin tadımını yakınları yaparken, Burcu’nun yemeklerini ise eşi değerlendirdi. Görüntülerin yayınlanmasının hemen ardından da MasterChef Burcu kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? MasterChef Burcu’nun eşi kimdir, ne iş yapıyor? araştırmaları yapılmaya başlandı…

25 Kasım 2021, Perşembe 15:25 Son Güncelleme:
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MasterChef Burcu Önal, farklı tarzı ve başarılı yemekleriyle bu yılın en çok konuşulan yarışmacılarından biri oldu. Özel hayatından çok yaptığı işler ile konuşulmayı sevdiğini belirten MasterChef Burcu’nun yeni bölümde eşi de TV8 ekranlarında izleyicinin karşısına çıktı. Daha önce Burak Özçivit’e benzerliği ile dikkat çeken MasterChef Burcu’nun eşinin kim olduğu ve ne iş yaptığı da merak konusu oldu…

MASTERCHEF BURCU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1986 yılında İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde dünyaya gelen MasterChef Burcu Önal, aslen Diyarbakırlı. 15 yıl Asya'da yaşayan Önal, farklı zamanlarda Çinli ve Filipinli aileler tarafından büyütüldü.

İlk yemeğini 13 yaşındayken yapan başarılı yarışmacı, Asya yemekleri konusunda uzmanlaştı. Yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Ardından yemek öğretmenliği yapan Burcu Önal, Türkiye'ye döndüğünde Taksim'de bir Çin restoranı açtı.

MASTERCHEF BURCU’NUN EŞİ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

MasterChef Burcu’nun eşinin ismi İbrahim Önal. Instagram’da @cosanostra0606 kullanıcı adıyla yer alan İbrahim Önal’ın ne iş yaptığı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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