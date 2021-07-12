Magazin MasterChef Danilo Zanna kendinden geçti

MasterChef Danilo Zanna kendinden geçti

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MasterChef Danilo Zanna kendinden geçti

EURO 2020'nin en büyüğü penaltı atışları sonrası belli oldu. İngiltere'yi 3-2'lik skorla mağlup eden İtalya kupanın sahibi oldu. MasterChef yarışmasında jüri koltuğunda oturan İtalyan şef Danilo Zanna kendinden geçti.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin de mücadele ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı dün akşam İngiltere Londra'da oynandı. Finalde İtalya ve İngiltere, Wembley Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maça hızlı başlayan İngilizler maçın ikinci dakikasında Luke Shaw'un golüyle 1-0 öne geçti.

Yediği golün ardından kontrolü ele alan İtalya maçın 67. dakikasında savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'nin golüyle skoru eşitledi. Normal süresi 1-1 tamamlanan maç uzatmalara gitti. Uzatma dakikalarında da gol sesi çıkmayınca kupanın sahibini penaltı atışları belirledi.

Büyük heyecanın yaşandığı penaltı atışlarında 3-2'lik skorla kupayı kazanan İtalya oldu. Uzun zamandır Türkiye'de yaşan İtalyan Şef Danilo Zanna ekran başında büyük sevinç yaşadı. Galibiyet sonrası kendinden geçen Zanna havuza atladı.


Yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından gözler önüne seren ünlü şef paylaştığı videonun altına, 'Herkes için zor bir yıl oldu ama bildiğiniz gibi özellikle bu pandemiden ciddi şekilde etkilenen İtalya oldu. Babamla hep milli takım maçlarını izledik ve eminim o da dün gece havuza güzel bir dalış yaparak bizimle kutlamıştır. Güzel mesajlarınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim' mesajını düştü.

Sosyal medya kullanıcıları ünlü şefi tebrik ederken 'Sakin ol Danilo' şeklinde yorumlarda bulundu. 


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