MasterChef eleme adayları kim oldu? 11 Aralık MasterChef

TV8 ekranlarında beğeniyle izlenen yemek yarışması 'MasterChef Türkiye' bu akşam yayınlanan yeni bölümünde yine dokunulmazlık oyunu ile ekrana geldi. Büyük bir heyecanın yaşandığı 2. dokunulmazlık kimin oldu? Eleme adayları kimler oldu? İşte 11 Aralık tarihli MasterChef yarışmasında yaşananlar.

MasterChef'te dokunulmazlığı kim kazandı?

Final heyecanının başladığı yarışma MasterChef'te bu akşam yapılan ve büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Eleme adayı kim oldu?

MasterChef'te dün akşam yayınlanan programda ilk eleme adayının Rıfat olmasının ardından bu akşamki programda 2. eleme adayı Batuhan oldu...