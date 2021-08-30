MasterChef Eren Kaşıkçı kimdir? Eren Kaşıkçı kaç yaşında ve nereli?

Eren Kaşıkçı, MasterChef 2021’in en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Tarzı ve başarısıyla adından söz ettiren yarışmacı, 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldığını dile getiriyor ve bu eğitiminin hakkını da fazlasıyla veriyor. İşte MasterChef Eren Kaşıkçı hakkında merak edilenler…

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR?

MasterChef Eren Kaşıkçı 1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi ve aslen Tokatlıdır. Eren Kaşıkçı'nın babası asker annesi ise ev hanımı ve bir kardeşi var. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan yarışmacı, evli ve bir çocuk babası.

Babasının tayinleri nedeniyle çocukken şehir şehir gezmek durumunda kalan MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edretmit'te, ortaokulu Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okudu. Lisans eğitimini ise 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne girdi ancak mezun olamadı.

Eren Kaşıkçı, 2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim aldı.

MasterChef Emre Kaşıkçı, ilk turda hazırladığı imroz kuzusu ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. İkinci turda Bahri ve Emirhan ile eşleşen Eren’in hazırladığı süt helvası en beğenilen tabak oldu ve üst tura çıkmaya hak kazandı.

Masterchef ana kadro seçmelerinde yarışmacılardan istenilen Macar gulaş yemeğini en iyi hazırlayan isimler arasında yer alan Eren Yılmaz, yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Bu turda yarışmacılardan ana ürünü hindiba olan bir yemek istendi ve Eren Yılmaz hazırladığı hindiba ve mantarlı buğday salatası ile gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak ana kadroya katılan isim oldu.

Eren Yılmaz MasterChef Türkiye 2021’de kırmızı takımın kaptanı olarak yarışmaya devam ediyor.