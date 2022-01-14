MasterChef Eren Kaşıkçı, ilk turda hazırladığı imroz kuzusu ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükselmişti. Şimdi ise MasterChef 2021 finalisti olarak ocak başına geçiyor. Final oyununda yaptığı üç yemekle 65 puan alarak Hasan’ı geride bırakan Eren Kaşıkçı büyük finale avantajlı başlıyor…

MASTERCHEF EREN KAŞIKÇI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

1989 yılında Kırıkkale'de dünyaya gelen MasterChef Eren Kaşıkçı aslen Tokatlıdır. Eren Kaşıkçı'nın annesi ev hanımı babası ise asker ve bir kardeşi var. Yarışmaya Gökçeada'dan katılan yarışmacı, evli ve bir çocuk babası.

Babasının tayinleri sebebiyle çocukken şehir şehir gezdiğini belirten MasterChef Eren Kaşıkçı, İlkokulu Balıkesir Edremit'te, ortaokulu Kıbrıs'ta, liseyi ise Samsun'da turizm meslek lisesinde okudu. Üniversite eğitimi için 19 Mayıs Üniversitesi Turizm Bölümü'ne başladı ancak mezun olamadı.

2012-2013 yıllarında özel bir aşçılık okulunda profesyonel eğitim alan MasterChef Eren Kaşıkçı, Türkiye’nin pek çok yerinde turizm sektöründe tecrübe edindi. Eşi Ecem Kaşıkçı ile 2015 yılında çalıştığı otelde tanıştığını belirten MasterChef Eren, 2017 yılında Ecem Kaşıkçı ile dünya evine giren iddialı yarışmacı, sonrasında Gökçeada’ya yerleşti.

2020 yılında Derin Maya isminde bir kızı dünyaya gelen MasterChef Eren Kaşıkçı kızının kendisine umut olduğunu aktarıyor.

Yarışmaya Gökçeada’dan katılan Eren Kaşıkçı Instagram’da kizilsakalinmutfag kullanıcı ismiyle paylaşımlar yapıyor.

EREN KAŞIKÇI’NIN MASTERCHEF MACERASI

MasterChef Eren, ilk turda hazırladığı imroz kuzusu ile şeflerden 3 evet alarak bir üst tura yükseldi. İkinci turda Emirhan ve Bahri ile eşleşen Eren’in hazırladığı süt helvası en beğenilen tabak oldu ve üst tura çıkmaya hak kazandı.

Masterchef 2022’nin ana kadro seçmelerinde şeflerin istediği Macar gulaş yemeğini en iyi hazırlayan isimlerden biri Eren Kaşıkçı, yaratıcılık turuna katılmaya hak kazandı. Bu turda yarışmacılardan ana ürünü hindiba olan bir yemek istendi ve Eren Kaşıkçı hazırladığı hindiba ve mantarlı buğday salatası ile gecenin sonunda rakiplerini geride bırakarak ana kadroya katılan isim oldu.

Yarışma boyunca başarılı bir performans sergileyen ve eleme potasına en az giren isimlerden biri olan Eren Kaşıkçı, finalist olmayı başardı ve diğer bir finalist olan Hasan ile karşı karşıya kaldı.

13 Ocak akşamı gerçekleşen ilk final oyununda hazırladığı üç yemek ile 65 puan Eren büyük final için avantaj elde etti.



