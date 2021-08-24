Magazin MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Polat ne iş yapıyor?

MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Polat ne iş yapıyor?

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MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Polat ne iş yapıyor?

MasterChef Fatma Polat, yarışmada ana kadroya ilk giren isim oldu. Oldukça hırslı olduğu gözlemlenen Fatma Polat, 3 çocuk annesi ve çocuklarını tek başına büyütüyor. Peki, MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Polat ne iş yapıyor?

24 Ağustos 2021, Salı 17:21 Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021’de ana kadro yarışmacıları belli oldu. Hırs ve rekabetin en yüksek düzeyde yaşandığı yarışmada, rakiplerini geride bırakarak isminin yazılı olduğu önlüğü giymeye hak kazanan ilk isim ise Fatma Polat’tı. Pek çok kişi ise son günlerde MasterChef Fatma Polat kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fatma Polat ne iş yapıyor?  araştırması yapmaya başladı…

MASTERCHEF FATMA POLAT KİMDİR?

38 yaşında olan MasterChef Fatma Polat, aslen Sivaslı ve İstanbul’da yaşıyor. Fatma Polat’ın 17, 13 ve 11 yaşlarında 3 çocuğu var ve hobi olarak boksla ilgileniyor.

Kendini ‘öğrenme obezi’ olarak tanımlayan Fatma Polat, Masterchef 2021'in 1. turunda kayınvalidesinden öğrendiği Malatya yöresine ait yumurtalı köfte ile jüri karşısına çıktı. Üçlü düellolara katılmaya hak kazanan Polat, yarışmada "Size Malatya'nın yumurtalı köftesini alacağım. Çocuklarımın rahmetli babaannesinden öğrenmiştim. Çok da sevdim, sizin de tatmanızı istiyorum" ifadelerini kullanmıştı. 

Geçen yıl yarışmayı çok izleme fırsatı bulamadığını belirten MasterChef Fatma Polat 20 yıl sonra yeniden üniversiteye başladığını anlattı. Psikoloji ve sosyoloji okuduğunu ve başka bir üniversiteden aile danışmanlığı eğitimi de aldığını kaydeden Fatma Polat, çok zorlu bir dönem geçirdiğini ve bu nedenle de zorlu dönemlerinde de yarışmayı çok takip edemediğini söyledi.

FATMA POLAT NE İŞ YAPIYOR?

“3 tane çocuğum var, çocuklarla da ilgilenmem lazım çünkü çocukları tek büyütüyorum" diyen Fatma Polat'ın asıl mesleği ise aile danışmanlığıdır.

 

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