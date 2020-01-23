MasterChef Güzide Mertcan’ın olay yaratan evi satıldı

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına katılan ve yaptığı yemeklerin yanı sıra lüks yaşantısıyla adından söz ettiren Güzide Mertcan, önümüzdeki haftalarda kendi restoranını açıyor. YouTube kanalından yayınladığı son videosunda restoran açtığını duyuran Mertcan, aylarca konuşulan lüks malikanesi hakkında da konuştu.

"Uzun zamandır beklediğimiz bir şey"

Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik evini sattığını söyleyerek, "Madem çok merak ediliyor size ayrı bir video çekeceğim. Görün bakalım neymiş bu 7 milyonluk ev! 'Keşke satmasaydım' demeyeceğim, biz bu evde 4–4.5 yıldır oturuyoruz tapusunu aldığımız ilk günden beri satmaya çalışıyoruz. Belli sebeplerden dolayı satmak istiyorduk ve sattık. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey olduğu için 'keşke' demeyeceğim. Ben 10 yıllık evliliğim boyunca 6 kez ev taşıdım. Farklı farklı semtlerde, farklı evlerde yaşadım. Bu yüzden ev ile aramda çok bağ olmuyor. Dükkanımın üstünde kiralık bir daire bulduk, 3+1 bir süre orada oturacağız. En kısa zamanda oraya taşınmayı düşünüyoruz" dedi.

Eşyalarını satışa çıkardı

Ultra lüks evinin dışı kadar içindeki eşyalarıyla da çok konuşulan Güzide, sözlerine şöyle devam etti: "Evi mobilyalarımızla satmadık. Kiraya geçeceğimiz için yeni eve mobilyaların hepsini götüremiyoruz. 'En sade şekilde nasıl yaşarız' diye birtakım eşyaları elden çıkarıyoruz. Kendimize daha küçük yaşayabileceğimiz bir ortam hazırlıyoruz."



