MasterChef Türkiye 2021’de ana kadroya girmeye hak kazanan Hamza Mercimek mavi takımda yer alıyor. Tüm ailesinin de yemekle ilgilendiğini ifade eden yarışmacı Karaköy’de bir restoranda çalışıyor. İşte MasterChef Hamza Mercimek hakkında merak edilen soruların yanıtları…

MASTERCHEF HAMZA MERCİMEK KİMDİR?

Masterchef Hamza Mercimek, 24 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katılıyor. Aslen Bolu Mengenli olan yarışmacı, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra liseye başladığını ancak mutfağa olan aşkından dolayı okuduğu liseyi yarıda bıraktığını ifade ediyor.

Ailesinin tümünün yemekle uğraştığını belirten Hamza Mercimek, yarışmaya kendini ispatlamak için katılmış ve şu anda da Karaköy'de özel bir restoranda çalışıyor.

Instagram hesabında yaklaşık 3 bin takipçisi bulunan Hamza Mercimek, sosyal medyada kendi fotoğraflarını ve hazırladığı yemekleri paylaşıyor.

Hamza Mercimek, Masterchef Türkiye 2021'in ilk turunda hazırladığı damla sakızlı levrek buğulama Somer, Danilo ve Mehmet şeflerden 3 evet alarak, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Üçlü düellolarda Şükrü ve Mehmet ile eşleşen Hamza, hazırladığı pirinç pilavı ve karnıyarık ile bir üst tura çıkmaya hak kazandı.

Masterchef'in 33. bölümünde yarışmacılardan deniz mahsüllü niyokkiyi en iyi hazırlayan yarışmacı oldu ve yaratıcılık turuna katıldı. Gecenin sonunda ise ana kadroya katılmaya hak kazanan isim Hamza Mercimek oldu.

Hamza Mercimek MasterChef 2021’de mavi takımda yer alıyor.