MasterChef İbrahim Cingözler, kırmızı takım üyelerinden biri olarak yarışmaya devam ediyor. Adana yöresinin mutfağına hakim olduğunu belirten genç yarışmacı, iyi bir şef olduğunun altını çiziyor. Peki, MasterChef İbrahim Cingözler kimdir? İbrahim Cingözler kaç yaşında ve nereli? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF İBRAHİM KİMDİR?

MasterChef İbrahim Cingözler Cingözler 25 yaşında ve aslen Adanalı. Yarışmaya Bodrum’dan katılan İbrahim Cingözler, üniversiteye kadar Adana’da yaşantısını sürdürdü.

Çok farklı mutfaklarda çalışan genç yarışmacı Adana’da da 3 sene boyunca çalıştı ve yörenin neredeyse tüm yemeklerine hakim.

Bir arkadaşının yoğun ısrarı üzerine olan İbrahim MasterChef’e katılan İbrahim Cingözler, iyi bir şef olduğunu ancak yarışma sayesinde daha iyi bir şef olabileceğine inandığını ifade ediyor.

Diğer yarışmacı arkadaşlarının bol şansa ihtiyacı olduğunu ve şampiyon olmak istediğini belirten yarışmacı, yarışmaya Bodrum’un yöresel ürünleriyle hazırladığı ‘Egeden’ isimli yemekle katıldı.

İbrahim eleştiriye açık olduğunu vurgulayan MasterChef İbrahim, şu anda Bodrum’da bir işletmede çalışıyor daha önceleri ise Türkbükü, Marmaris ve Torba’da gibi çok sayıda yerde çalıştı.

Yarışmada mutlaka başarılı olacağını ifade eden İbrahim şampiyonluk kupasını Adana’ya götüreceğini söyledi.