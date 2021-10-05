MasterChef 2021’in yedinci haftasında mavi ve kırmızı takımın kaptanları ve kadroları yeniden seçildi. Verilen süre içerisinde en iyi profiterolü yapmak için tüm hünerlerini sergileyen yarışmacılardan bir isim mavi takımın kaptanı olurken, kırmızı takımın kaptanını da mavi takımın kaptanı seçti. İşte, 4 Ekim akşamı MasterChef 2021’de yaşanan heyecanlı anların özeti ile mavi ve kırmızı takım kaptanları…

MASTERCHEF’TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye’de 4 Ekim Pazartesi akşamı yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer şefler, bu rekabeti yüksek gecede yarışmacılardan 1 saat içinde 30 profiterol yapmasını istedi. Bir yandan en lezzetli profiterolü yapmaya çalışan yarışmacılar diğer yandan da verile süre içerisinde tabaklarını hazırlamak için uğraştılar.

Verilen sürenin dolmasının ardından şeflerin yaptığı tadım testlerinde Safanur, Hasan, Azize, Mustafa ve Sergen en iyi tabağı hazırlayarak adını finale yazdıran isimler oldu.

4 Ekim akşamı kaptanlık oyununu kazanan ve 7. haftanın mavi takım kaptanı olan isim ise, Hasan oldu.

Somer, Mehmet ve Danilo şeflerin yaptığı tadım testinde en başarılı isim olarak mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanan Hasan ise bir hafta boyunca mücadele edeceği kırmızı takım kaptanını seçti. Hasan’ın kırmızı takım kaptanlığına seçtiği isim ise Mustafa oldu.

MASTERCHEF 4 EKİM MAVİ TAKIM – KIRMIZI TAKIM KADROLARI

Mavi takım kaptanı Hasan ve kırmızı takım kaptanı Mustafa, hafta boyunca en iyi mücadeleyi sergileyeceklerine inandıkları başarılı isimleri kendi takımlarına katabilmek için yarışmacı seçimi yaptı.

Yapılan seçimlerin ardından mavi takım ve kırmızı takım kadroları şu şekilde oldu.,

MAVİ TAKIM: Hasan (Kaptan), Sergen, Eren, Mert, Emre, Milhan, Safanur Ateş.

KIRMIZI TAKIM: Mustafa (Kaptan), Araz, Tahsin, Rabia, Dilara, Azize, Pelin, Burcu.