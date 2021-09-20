MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında kırmızı ve mavi takım yarışmacıları eleme öncesi üç takım oyununu gerçekleştirdi. İki takımdan 6 kişi eleme potasına gitti. 19 Eylül 2021 akşamı potadaki yarışmacılar kendi aralarında düello gerçekleştirdi ve yarışmaya veda eden isim belli oldu.

Yarışmacılar, takım oyunlarının ardından eleme oyunu öncesi eleme adaylarını belirledi. 6 isim oylamalar sonucunda seçildi. 19 Eylül Pazar akşamı ise MasterChef'te elenen isim belli oldu. Yarışmacılar ilk oyunda pirinç ile yaratıcılık turuna çıktı ve eleme potasından çıkan isimler Azize, Hasan ve Burcu oldu. Ateş, Tunahan ve Mustafa ise son oyuna kaldı.

İşte, MasterChef'ten elenen isim...

MASTERCHEF'TE BU AKŞAM KİM ELENDİ?

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları bir haftanın sonunda eleme adaylarını çıkardı. 6 isim, pazar akşamı pirinç ile yaratıcılık tabağını çıkardı. Son üçe kalan Mustafa, Ateş ve Tunahan arasında son oyun gerçekleşti.

Üç yarışmacı Mehmet Şef'in imza tabağını en iyi yapmak için mücadele verdi. Mustafa oyunun birincisi oldu. Yarışmaya veda eden isim ise Tunahan oldu.

Yarışmadaki en yakın arkadaşı Tunahan'ın vedası hakkında Ateş, 'Mutluyum diyemem hala üzgünüm, bu hafta mutlu olabilir miyim bilemem' ifadelerini kullanarak gözyaşları içinde kaldı.

'Umutlarımın ümitlerimin tükendiği anda size geldim' sözlerinin kendisini etkilediğini belirten Mehmet Şef, 'Sınırda bir adamsın, mücadele ruhu yüksek bir adamsın.' ifadelerini kullandı.

TUNAHAN: GENÇLERE ŞANS VERSİNLER

Tunahan veda ederken, ''Benim için hiç beklenmedik bir yolculuk ve ne kadar öyle gözükmese de burada bitmesini istemezdim. Hayatımda zamanında yeterince ciddiye aldığımda kanatlarımı kırmaya çalıştılar ve dediğiniz gibi bu maskeyi kendim değil toplumun baskısıyla taktım. Ben buradan beni dinleyen herkese sesleniyorum lütfen bu ülkenin gençlerine şans versinler ve neler yapabileceklerini izlesinler. Aile açısından şanslıyım ama benim şampiyon olabileceğime inanmamamın nedeni insanlar. Gülerek aldığım bu önlüğü gülerek teslim etmek istiyorum.' sözlerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan Tunahan'ın yakın arkadaşı Tahsin gözyaşlarını tutamadı. Tunahan'ın elenmesi sosyal medyada gündem oldu.

MASTERCHEF TUNAHAN AK KİMDİR?

MasterChef Tunahan Ak, henüz 19 yaşında ve yarışmaya İstanbul’dan katıldı.

Tunahan Ak, aşçılık lisesi mezunu olan Bolu'da 4 yıl yatılı okudu,1,5 yıldır da Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalışıyor.

Yarışmaya katıldığı ilk bölümde patates yatağında bonfile yapan Tunahan Ak, iki jüri üyesinden "evet" oyu alarak ikinci tura çıkmayı başardı.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını ifade eden Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da bunun için iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Ana kadroya katılmaya hak kazanan Tunahan Ak, mavi takım içinde yer almıştı.