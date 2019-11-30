Hafta içi her gün yayınlanan MasterChef Türkiye yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de ekrana geldi. MasterChef Türkiye'yi yakından takip edenler, MasterChef Türkiye'den bu hafta kim elendi? sorusunun cevabını merak ediyordu. MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Kıvanç oldu.

MasterChef Türkiye'den bu hafta kimin elendiği bu akşamki bölümde belli oldu. MasterChef Türkiye'de bu akşam bir kişi yarışmaya veda etti. 4 yarışmacının eleme potasında olduğu eleme yarışında uskumru dolması yapılacak. Uskumru dolmasını en iyi şekilde yapan yarışmacılar, MasterChef Türkiye'ye devam ederken, uskumru dolmasını en kötü yapan yarışmacı MasterChef Türkiye'den elenen isim olacaktı.

MasterChef Türkiye'de Kıvanç yarışmaya veda eden isim oldu

MasterChef Türkiye'de haftanın final gününde 4 kişi birbirleriyle mücadele etti ve gecenin sonunda Kıvanç MasterChef Türkiye'ye veda eden isim oldu.

Somer Şef'in tabağını en yakın tabağı yapan Batuhan oldu ve eleme potasından çıktı. Eleme potasından çıkan ikinci isim Güzide oldu ve finale Rıfat'la Kıvanç kaldı. Kıvanç elenen isim oldu ve MasterChef'e veda etti.

MasterChef Kıvanç kimdir?

Kıvanç Ermiş 16 Mayıs 1995 Bodrum doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Bodrum'da tamamladı. Ailesinin Bodrum'da işletmesi var. Küçüklüğünden beri mutfağa hep ilgisi olduğunu belirten Kıvanç, insan ilişkilerine de önem veriyor. Basketbol hayatında büyük bir yer kaplıyor. Lise öğrenimi için Antalya'ya gitti ve lise son sınıfta büyük bir sakatlık geçirdi ve sporu bırakma kararı aldı.

Hayatında hep tutku olarak kalmış iş için eğitim almak istediğini fark etmiş ve daha sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi gastronomi bölümüyle mutfak hayatı başlamış oldu. Eğitimi devam ederken çok önemli insanlarla tanışarak, çok güzel fırsatlar yakalamış. Öğrenciliği devam ederken Private cheflik yapmaya başlamış ve daha sonra bir kaç işletmenin talepleriyle danışmanlık yapmaya karar vermiş.