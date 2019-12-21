Bu akşam gerçekleştirilen eleme gecesinde Somer Sivrioğlu tarafından Perde Pilavı, eleme yemeği olarak Batuhan, Alican ve Ekin'e sunuldu. 1 saat süre verilen eleme yemeğinde Somer Şef'in yemeğine en yakın Perde Pilavını yapan isim Ekin oldu.

MasterChef'in bu haftaki yarışmalarında elemeye ilk olarak Alican kalırken ikinci eleme adayı olarak Batuhan'ın ismi çıktı. MasterChef'in son eleme adayı da Ekin oldu. Bu gecenin eleme yemeği Siirt'e özgü bir yemek olan Perde Pilavıydı. En iyi Perde Pilavını yapan isim ise Ekin oldu.

MasterChef'te kim elendi?

MasterChef'te perde pilavını en iyi yapan ve eleme potasından çıkan ilk isim Ekin oldu. Son ikiye Batuhan ve Alican kaldı. Bu akşam MasterChef'e veda eden isim ise Batuhan oldu.

2015 Le Cordon Bleu İstanbul'da Diplome de Cuisine eğitimini tamamladıktan sonra İzmir Alaçatı'da Atelier-Kemal Demirasal'da 6 ay çalıştı ve İstanbul Alancha restauranta geçiş yaptı. Yaklaşık 3 yıldır İstanbul Alancha restaurantında çalışıyor.

Aynı zamanda son 2 senedir Alancha'nın üst katında bulunan House of Brothers kulübünde şeflik yapıyor. Deniz kıyısında doğup büyüdüğü için deniz ürünlerini fazla tercih ediyor. Yemek pişirirken taze ve yerel ürünler kullanmayı seviyor. Bir süre daha Türkiye'de ve dünyada gezmek ve yerel lezzetler keşfetmek istiyor.