Masterchef'in olan Rıfat Yurttaş'ı, her zaman kombiniyle dikkat çekmeyi başarıyor. Dün akşam elenen Rıfat, eleme öncesi Konya'da giydiği kıyafetle gündeme oturdu. Rıfat'ın kıyafeti kovboya benzetildi. Sosyal medyada oldukça ilgi gören Rıfat, Masterchef'e veda etti.

Rıfat Yurttaş kimdir?

Rıfat Yurttaş, İzmir Çeşmelidir. Üniversiteye kadarki süreci, amatörce evde yemek yapan bir kişi olarak sürdürmüş olsa da; üniversitede hukuk fakultesini kazandığı halde gizlice gastronomi bölümü mülakatlarına kaydını yaptırdı.

En iyi restoran ve otellerde staj yaptı

İzmir ekonomi üniversitesi mutfak sanatları ve yönetimi bölümüne başlamasıyla amatörlüğünü, akademik eğitimle silip taçlandırdı. Okul sürecinde Michelin yıldızlı şeflerinden eğitim aldı ve Türkiye'nin en iyi restoran ve otellerinde staj yapma imkanı buldu. Mezun olduğu gibi ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldı.

Rıfat Yurttaş neler yapıyor?

Meslek edindirme kurslarında eğitmen şef olarak yüzlerce aşçı yetiştirdi ve işlere yerleştirdi. Sağlıklı beslenme ve zeytinyağlılara kayan ilgisi neticesinde beslenme koçluğu, glutensiz ve laktozsuz yemekler üretmeye, satmaya ve workshoplar düzenlemeye başladı.



