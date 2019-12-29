MasterChef Türkiye'de dün akşam yayınlanan programda yarı finalde Cemre, Güzide ve Alican mücadele vermişti. En az puanı alan isim ise yarışmadan elenmişti. MasterChef Türkiye'de son bölüm heyecanı yaşanıyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde şampiyon belli olacak.

MasterChef Türkiye finali öncesi izleyenler de "MasterChef şampiyon kim oldu? MasterChef şampiyon belli oldu mu? sorularına yanıt arıyor.

MasterChef yarı finalde Güzide yarışmaya veda etti

MasterChef'te yapılan oylamalar sonucu en az puanı alan Güzide oldu ve yarışmaya veda etti. MasterChef'in ikinci etabına geçmeden öce şefler yarışmacıların görüşlerini aldı. Söz Gözdeye geldiğinde sosyal medyada yapılan yorumlara içerleyen Güzide gözyaşlarına boğuldu. Güzide'ye yarışmacı arkadaşları ve şefler destek verdi.

MasterChef'te şampiyon kim oldu?

MasterChef Türkiye'de bu akşam ekranlara gelecek final bölümünde şampiyon belli olacak. Şampiyonluk için Cemre ve Alican yarışacaklar.