MasterChef Türkiye yarışmasında Tahsin Küçük'ün hayatı merak ediliyor. MasterChef Türkiye'ye bu akşam veda eden isim Tahsin oldu. Tahsin yarışmaya 3. olarak veda etti.

MASTERCHEF TAHSİN KİMDİR? TAHSİN KÜÇÜK KAÇ YAŞINDA?

Tahsin Küçük 15 Haziran 1997 Kocaeli doğumludur. 23 yaşındaki Tahsin Küçük aslen Trabzonludur. 7 yıldır İstanbul'da hayatını sürdüren MasterChef Tahsin, mesleğe girişinde ailesinin büyük destek olduğunu ifade etmektedir.

Yemek yapmanın yanı sıra birçok dans türüyle ilgilendiğini aktaran Tahsin, Ulu Gazi İlköğretim okulunu bitirdikten sonra liseyi de Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamıştır. Ardından İstanbul'a gelen Tahsin Küçük burada Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünden 2019 yılında mezun olmuştur.

GÖZYAŞLARI İLE VEDA ETTİ

Tahsin veda ederken, ''Ben bu yola çıkarken sadece ailem için değil, kendimi ispatlamak için de gelmiştim açıkçası. Burada olmak, sizinle günlerce yemek yapabilmek, bir sürü anı, bir sürü tecrübe, öğrendiğim o kadar çok şey var ki, hem insanlık adına, hem kendime kattığım tevazu adına...'' cümlelerini kullandı.

Ayrıca Tahsin, ''Buraya gelirken annem, babam, kardeşlerim için yarıştım. Yemek parçalarını anlatırken tüm o akraba bütünlüğü için yarıştım. En çok da Oğuz için yarıştım. Oğuz benim çok yakın arkadaşımdı. Ölümün en can yakını, en cana yakına denk gelince galiba can yakıyormuş. Ben o gün ne yapacağımı hiç düşünemedim. Bir çıkmaza gireceğimi düşündüm. O kadar ağır ve zordu ki. O dönemde biriyle birlikteydim ve hayatımı çok kötü frenlediğimi fark ettim. Sınırlar çizdiğimi düşündüm. Ama hayır dedim. Oğuz için yarıştım, kupaya koştum, olmadı. Beni affetsin. Tespihi her zaman yanımdaydı, her zaman uğur getirdi. Hakkını helal etsin. Burada çok güzel bir ailenin içindeydim.'' cümleleriyle hayatını kaybeden Oğuz'u andı ve gözyaşı döktü.