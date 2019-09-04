MasterChef Türkiye yeni bölümüyle büyük heyecana sahne oldu. İlk eleme gecesi sonrası hayallerine veda eden ilk kişi kim oldu.? İşte MasterChef Türkiye'de elenen isim..

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de dün mavi takımdan Ekin ve Eda'nın eleme adayı olmasının ardından bugün de kırmızı takımdan Onur ve Mustafa oldu.

Elemeye kalan 4 isim olan Ekin, Eda, Onur ve Mustafa yapılan yarışmada Kısır Tartar yaptı. Ardından şefler kararlarını açıkladı ve yarışmadan elenen isim Onur oldu...

MASTERCHEF ONUR DURSUN KİMDİR?

20 yaşındaki Onur Dursun, MasterChef'e İzmir'den katıldı.

İzmir'de sağlık görevlisi olarak çalışan Onur Dursun, ' Bu yılın MasterChef'i Hasankaleli Onur olacak' ifadelerini kullanarak yarışmaya başlamadan önce iddialı bir aşçı olduğunu dile getirmişti.