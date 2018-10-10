Masterchef Türkiye'de kim elendi? Heyecan dolu yarışmanın son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Yarışmacılar bu sefer Tekirdağ'da yarıştı. İki takım da 4 çeşit köfte yapabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Kerem, Uğur'a bilenirken Hakan ile Murat'sa deyim yerindeyse birbirine girdi. Tüm bu yaşananların ardında eleme yapıldı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Esra'nın dokunulmazlık kazandığı günde eleme adayları Tuğçe ve Özlem olmuştu. bDün ise Uğur ve Kerem potaya çıktı. Günün sonunda Jüri Özlem'in gitmesine karar verdi.















