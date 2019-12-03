Masterchef Türkiye'nin 59. bölüm fragmanındaki şarkı! Masterchef Ederlezi
Masterchef Türkiye'nin 59. bölüm fragmanındaki şarkı herkesi duygulandırdı. Masterchef Türkiye'de Engelliler Günü için hazırlanan bölümde duygusal anlar... Masterchef Türkiye'nin 59. bölüm fragmanındaki şarkıyı merak eden izleyiciler şarkı ile ilgili aramalar yapmaya başladı. Masterchef Türkiye'nin 59. bölümünde herkesi duygulandıran görme engelli kızın söylediği şarkının adı Ederlezi.
Masterchef Türkiye'nin 59. bölüm fragmanında dinleyenleri duygulandıran şarkının adını, sözlerini ve dilini merak eden Masterchef Türkiye takipçileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının adı ne? Masterchef'te söylenen şarkı sözleri ne anlama geliyor?
Masterchef Türkiye yarışmasının 3 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret gidiyor.
Görme engelli genç bir kızın söylediği şarkıyla duygusal anlar yaşanıyor. Başta jüri üyeleri olmak üzere tüm MasterChef yarışmacıları gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Bu anları gözler önüne seren Masterchef Türkiye tanıtımı ardından şarkının adı ve dili merak konusu oldu. İşte, MasterChef’te söylenen şarkının adı, dili ve sözleriyle ilgili bilgiler…
Ederlezi
Masterchef Türkiye’nin 59. Bölümüyle tekrar gündeme gelen Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısı. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.
Masterchef Türkiye 59. bölüm Ederlezi
Şarkı Sözleri
Sa me amala oro kelana
Oro kelana, dive kerna
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
Sa o Roma babo, e bakren chinen
A me chorro, dural vesava
Romano dive, amaro dive
Amaro dive, Ederlezi
Ediwado babo, amenge bakro
Sa o Roma babo, e bakren chinen
Sa o Roma babo babo
Sa o Roma o daje
Sa o Roma babo babo
Ederlezi, Ederlezi
Sa o Roma daje
EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ
Ederlezi...
Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,
Acıya bulanmıştı şenlikleri,
Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,
Ne bilsin burada yetim kızlar var
Bu sene ederlezi babasız kalmıştı
Yetim kızların yürekleriydi gelen.
Sarı saçları mavi gözleriyle,
Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,
Deniz utanırdı mavisinden,
Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,
Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı
Boşnak kızları Goran’ın,
Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.
Ah ederlezi, niye geldin bu sene
Bilmez misin, buradaki kızlar yetim
Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz
Yaslar bağladı sarı saçlarımız
Babasızdı mavi gözlerimiz
Ve goran, haykır yine bosna dağlarına
Ederlezi kızlarım, ederlezi...