Masterchef Türkiye'nin 59. bölüm fragmanında dinleyenleri duygulandıran şarkının adını, sözlerini ve dilini merak eden Masterchef Türkiye takipçileri internet üzerinden araştırma yapmaya başladı. Peki, Masterchef Türkiye'de söylenen şarkının adı ne? Masterchef'te söylenen şarkı sözleri ne anlama geliyor?

Masterchef Türkiye yarışmasının 3 Aralık tarihli bölümünde yarışmacılar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel olarak Engelsiz Yaşam Merkezi’ni ziyaret gidiyor.

Görme engelli genç bir kızın söylediği şarkıyla duygusal anlar yaşanıyor. Başta jüri üyeleri olmak üzere tüm MasterChef yarışmacıları gözyaşlarını tutmakta zorlanıyor. Bu anları gözler önüne seren Masterchef Türkiye tanıtımı ardından şarkının adı ve dili merak konusu oldu. İşte, MasterChef’te söylenen şarkının adı, dili ve sözleriyle ilgili bilgiler…

Masterchef Türkiye’nin 59. Bölümüyle tekrar gündeme gelen Ederlezi, Balkanlardaki azınlığa ait, son dönemde oldukça popülerleşen bir halk şarkısı. Çingeneler Zamanı filmiyle özdeşleşen Ederlezi, Romanca bir kelimedir.

Masterchef Türkiye 59. bölüm Ederlezi





Şarkı Sözleri

Sa me amala oro kelana

Oro kelana, dive kerna

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje

Sa o Roma babo, e bakren chinen

A me chorro, dural vesava

Romano dive, amaro dive

Amaro dive, Ederlezi

Ediwado babo, amenge bakro

Sa o Roma babo, e bakren chinen

Sa o Roma babo babo

Sa o Roma o daje

Sa o Roma babo babo

Ederlezi, Ederlezi

Sa o Roma daje





EDERLEZİ ŞARKISININ TÜRKÇESİ

Ederlezi...

Kızların ağıtlar düzerken Bosna yaylalarında,

Acıya bulanmıştı şenlikleri,

Ederlezi yine gelmişti her sene geldiği gibi,

Ne bilsin burada yetim kızlar var

Bu sene ederlezi babasız kalmıştı

Yetim kızların yürekleriydi gelen.

Sarı saçları mavi gözleriyle,

Gökyüzü bile özenirdi güzelliklerine,

Deniz utanırdı mavisinden,

Cenazelere uğurlanmıştı ederlezi,

Şurada yatan kefensiz, babalarımızdı

Boşnak kızları Goran’ın,

Yetimdi sarıları, yetimdi mavileri.

Ah ederlezi, niye geldin bu sene

Bilmez misin, buradaki kızlar yetim

Şurada yatan babalarımızdı, kefensiz

Yaslar bağladı sarı saçlarımız

Babasızdı mavi gözlerimiz

Ve goran, haykır yine bosna dağlarına

Ederlezi kızlarım, ederlezi...



