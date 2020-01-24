Masterchef yarışmacıları minik şeflerle mutfağa girdi

Yarıyıl tatili için kurulan mutfak atölyesinde Masterchef yarışmacıları, çocuklar ile mutfakta keyifli saatler geçirdi. Yarıyıl tatilinde çocuklar için Masterchef stüdyo ortamının bir benzerinin kurulduğu etkinlik alanı tv programını aratmadı. Masterchef’e damga vuran yarışmacılardan Yasin Obuz, Açelya Kılıçay ve Alican Sabunsoy’un katıldığı etkinlikte, küçük şefler işin profesyonellerinden kurabiye yapmanın püf noktalarını öğrendi.

Eğlenceli kurabiye kalıplarıyla yaratıcılıklarını konuşturan minikler, Masterchefler ile birbirinden renkli ve lezzetli kurabiyeleri pişirdikten sonra afiyetle yedi.

Yemek yapmayı seven ve Masterchef hayranı olan çocuklar için etkinlikler İsfanbul Alışveriş Merkezi içerisinde yer alan JoyPark’ta 24 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 4-12 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan etkinlikler 13.00 – 16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.



