2 Ağustos akşamı Masterchef’te heyecan yine doruktaydı. Ana kadroya girmek ve 2. önlüğü giymek için mücadele eden yarışmacılar, ilk olarak bir İspanyol lezzeti olan paella yaptılar, ardından ise en çok beğenilen 6 yarışmacı yaratıcılık oyununa katıldı. Peki, Masterchef’te ana kadroya kim girdi? (2 Ağustos) Masterchef 2. önlüğü kim giydi? İşte rekabet ve heyecan dolu yarışmanın ayrıntıları…

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ, 2. ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

Masterchef’te ana kadroya giren ve 2. Önlüğü almaya hak kazanan ismin belli olduğu akşamda özetle şunlar yaşandı…

TV8 ekranlarında yayınlanan ve en lezzetli programlar arasında ilk sıralarda bulunana Masterchef Türkiye 2021’de heyecan dolu bir akşam yaşandı.

2 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan son bölümde, Masterchef’te ana kadroya girmek isteyen yarışmacılar hem zamanla hem de birbiriyle büyük bir rekabetin içine girdiler.

Son olarak yapılan final turu mücadelesinden Fatma galibiyetle ayrılarak ana kadroya katılmaya hak kazanan ilk isim olmuştu, gözler, ana kadroya katılarak 2. önlüğü kimin giyeceğine çevrildi.

Yarışmacılar ikinci önlüğü giyebilmek için ilk olarak bir İspanyol lezzeti olan paella yemeğini yaptılar, böylece final turu son 6'ya kalacak isimler belli oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şeflerin verilen sürede paella hazırlayan yarışmacıların tabaklarını değerlendirdi.

Danilo, Somer ve Mehmet şefler, süre sonunda tüm tabakları değerlendirdi ve en beğendikleri 6 yarışmacıyı yaratıcılık oyununa dahil etti.

2 AĞUSTOS MASTERCHEF YARATICILIK OYUNUNA KATILAN İSİMLER

Nursima

Milhan

Ateş

Dilara

Sergen

Berk

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Masterchef’te ana kadroya girmek için yaratıcılık oyununa katılan 6 yarışmacıdan, ısırgan otunu kullanarak, en yaratıcı ve şaşırtıcı tabağın hazırlanması istendi.

Yarışmacılar, bir yandan kendilerine verilen süre içinde yemeği hazırlamaya çalışırken, diğer yandan da en yaratıcı tabağı hazırlamak için ter döktü.

Sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet şefler tarafından tadılan yemeklerden en beğenileni Milhan’ın tabağı oldu.

Böylece Masterchef’te ana kadroya katılan ve 2. Önlüğü giyen isim Milhan oldu.

MASTERCHEF MİLHAN KİMDİR?

2001 doğumlu olan Milhan Erdem yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Aslen Kütahya Tavşanlı olan genç yarışmacı, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 2019 yılında mezun oldu. İstanbul'da ise Lübnan mutfağında çalışıyor.

Milhan Erdem, daha önce Kırgızistan’da eğitimler verdi ve Almanya’da çalıştı ve ulusal ve uluslararası yarışmalarda bugüne kadar çeşitli ödüller kazandı. 2019’da Antalya EXPO yemek yarışmasında yılın altın genç şefi seçilerek kupa ve altın madalya kazandı. İzmir’de düzenlenen yarışmada bronz ve gümüş madalya, Fethiye’de düzenlenen yarışmada balık kategorisinde de altın madalya kazandı.

Instagram hesabı ise @milhanerdemm'dir.