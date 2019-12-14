MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde ilk olarak haftanın son eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın son eleme adayı Güzide oldu. Daha sonra ise Güzide, Batuhan ve Rıfat arasında haftanın en heyecanlı bölümü olan eleme oyunu oynandı.

Elenen isim Rıfat oldu

MasterChef'in 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında Güzide, Batuhan ve Rıfat mücadele ettiler. Danilo Şef yarışmacılara yapacakları yemeği tanıttı.

Menüde Tournedos Alla Rossini vardı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Batuhan oldu ve eleme potasından kurtuldu. Finale kalan isimler ise Güzide ve Rıfat oldu.

Gecenin sonunda ise MasterChef'ten elenen isim Rıfat oldu.

Rıfat MasterChef Türkiye'ye veda etti.