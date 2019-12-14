MasterChef'te elenen isim belli oldu! 13 Aralık MasterChef'te kim elendi?
İlgiyle izlenen yarışma programı MasterChef’te eleme heyecanı yaşanıyor! MasterChef’te kim elendi? sorusu yarışmaya kimin veda ettiğini öğrenmek isteyen kişiler tarafından aratılmaya başladı. Yarışmanın 13 Aralık Cuma günü yayımlanan bölümünde ilk olarak dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım kaybetti ve bunun üzerine Alican ve Güzide arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Güzide haftanın son eleme adayı oldu. MasterChef Türkiye'de Batuhan, Güzide ve Rıfat arasında eleme oyunu oynandı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde bir isim MasterChef'e veda etti. Peki, MasterChef'e kim veda etti? İşte MasterChef'ten elenen isim...
MasterChef Türkiye'nin 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde ilk olarak haftanın son eleme adayını belirlemek üzere dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın son eleme adayı Güzide oldu. Daha sonra ise Güzide, Batuhan ve Rıfat arasında haftanın en heyecanlı bölümü olan eleme oyunu oynandı.
Elenen isim Rıfat oldu
MasterChef'in 13 Aralık Cuma günü yayınlanan bölümünde eleme oyunu oynandı. Eleme potasında Güzide, Batuhan ve Rıfat mücadele ettiler. Danilo Şef yarışmacılara yapacakları yemeği tanıttı.
Menüde Tournedos Alla Rossini vardı. Heyecan dolu dakikaların yaşandığı bölümde en iyi yemeği yapan isim Batuhan oldu ve eleme potasından kurtuldu. Finale kalan isimler ise Güzide ve Rıfat oldu.
Gecenin sonunda ise MasterChef'ten elenen isim Rıfat oldu.
Rıfat MasterChef Türkiye'ye veda etti.