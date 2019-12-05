MasterChef Türkiye'nin finaline sayılı günler kala heyecanın dozu artıyor. Dün akşam yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Heyecanlı gecenin sonunda, bu hafta eleme potasında yer alacak ikinci yarışmacı da belli oldu. İşte, MasterChef Türkiye'de dün akşam tüm yaşanan gelişmelerin ayrıntıları...





MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı ve mavi takım hazırladıkları yemekleri eski yarışmacıların beğenisine sundu. Gözleri bağlı yemeklerin tadına bakan eski yarışmacılar, yemeklere puan verdi.

MasterChef dokunulmazlık oyununda mavi takım eleme potasına gitmekten kurtuldu. Kırmızı takım ise eleme oyununda yeniden mutfağa girdi.





MasterChef Türkiye'de eleme düellosunu kim kazandı?

MasterChef'te kırmızı takım yarışmacılarından Cemre ve Batuhan eleme oyununda rakip oldu. İkili Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı hazırlamak için mücadele etti.

En kötü yemeği yaparak haftanın ikinci eleme adayı olan isim Cemre oldu.





MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu?

MasterChef'in 3 Aralık bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrası haftanın ilk eleme adayı Yasin olarak belirlenmişti.