TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında dün eleme heyecanı vardı. MasterChef'te oynanan 3'lü kaptanlık yarışının ardından bu akşam en iyi kaptanlık görevini üstlenen ve takımına en iyi yemekleri çıkartan isim Uğur oldu.

Böylelikle şeflerin verdiği kararla Uğur ilk finalist olma şansını yakaladı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Eleme etabına kalan isimlerse Kerem ve Burcu oldu. İki isim arasındaki çekişmeli mücadelenin ardından yarışmaya veda eden isim Burcu oldu.

23 Aralık Pazar günü yarışacak finalistler Uğur ve Kerem oldu. Finalde birinci gelen kişi MasterChef olacak ve büyük ödülü kazanacak.







