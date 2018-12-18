MasterChef'te kim elendi? MasterChef'e kim veda etti?
Heyecan dolu yarışma MasterChef'te bu hafta elenen isim belli oldu. En lezzetli çorbayı yapmak için birbirleriyle kıyasıya yarışan yarışmacılar, yaptıkları çorbayı şeflerin beğenisine sundu. Peki, MasterChef'te bu hafta kim elendi?
18 yarışmacıyla başlayan macerada sona yaklaşılıyor. Yarışmacılardan Kerem ve Meltem, lezzetli çorba yapmak için birbiriyle yarıştı.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
Büyük bir heyecana sahne olan yarışmada elenen isim Meltem oldu.