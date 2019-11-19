'MasterChef Türkiye'nin son bölümünde; şefler, 50'şer lira verip markete gönderdikleri kaptanlardan alışveriş yapıp aldıkları ürünlerle 4 çeşit yemek yapmalarını istedi.

Takımlar, 3 kişilik aileyi doyurmak için gereken yemekleri yetiştirmeye çalıştı. Bu sırada önemli bir detay şef Mehmet Yalçınkaya'nın gözünden kaçmadı.

Somer Şef ve Mehmet Şef, kural ihlali yapan yarışmacılara ceza verdi. İki takımdan birer kişi, tezgah başından ayrılmak zorunda kaldı.

5 dakika cezası aldılar

Mehmet Yalçınkaya'nın "Dolaptan malzeme alan var mı?" sorusuna "Yumurta aldım" diyen Rıfat Yurttaş, 5 dakika cezası aldı.

Aynı şekilde yasak olmasına karşın buzdolabından limon alan Kıvanç Ermiş de 5 dakika cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Mehmet Şef, "Buzdolabından karşı takıma ait olan malzemeyi kesinlikle alamazsınız. marketten ne satın aldıysanız o. Eğer karşı takımın malzemesini kullanırsanız yemekleri iptal ederiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şefler, ilk kez ödül oyununu iki takımın birden kazandığını açıkladı.





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