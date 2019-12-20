MasterChef Türkiye'de final için geri sayım başladı. Bu akşam 71. yeni bölümüyle ekranlara gelen ilk finalistler belli oldu ve haftanın eleme adayları da açıklandı. Peki MasterChef'te ilk finalist kim oldu ve son bölümde eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar MasterClass ödül oyununda keyifli bir mücadele içinde oldular. Mehmet Şef ve Danilo Şef yarışmacılara hediyeleriyle sevindirdi.

MasterChef Türkiye 71. bölümde yarışmacılar şeflerden özel dersler alma şansı buldukları MasterClass'ın heyecanını yaşadı. MasterClass'ta soru cevap oyunu oynayan ve ilk turda İsmet Şef'in yaptığı yemeklerde neler kullanıdığını bilmeye çalışan yarışmacılar ikinci oyunda ise Timur Nalbatoğlu'nun hazırladığı dondurmaların neden yapıldığını bulmaya çalıştı.

Üçüncü etapta ise yarışmacılar şeflerin gösterdikleri yeşilliklerin ne olduğunu doğru tahmin etmek için mücadele etti. MasterClass ödül oyununda finale ise Cemre ve Ekin kaldı, kazanan ise Cemre oldu...

MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te çarşamba akşamının sürprizi eski yarışmacılar oldu. Kıvanç, Yekaterina, Mustafa, Yasin ve Açelya ekibe katıldı. Kıvanç ile Cemre, Mustafa ile Ekin, Batuhan ile Yasin, Alican ile de Yekaterina ortak oldular. Ödül ise 10 bin liraydı. Para ödülünü kazanan Alican ve Yekaterina oldu. Üçüncü eleme oyunu da bu yarıştan sonra ortaya çıktı. MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı Alican olmuş, ardından Batuhan 2. eleme adayı olmuştu. Sevilen yarışmada 3. eleme adayı ise Ekin oldu!

MasterChef'te ilk finalistler kimler oldu?

MasterChef'te ilk finalistler Cemre ve Güzide oldu...

MasterChef Türkiye'de eleme Cuma akşamı gerçekleştirilecek...