Ekranların ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye'de şampiyonun adı bu akşam belli oldu. MasterChef Türkiye 2020'de heyecanla beklenen büyük gün geldi çattı. Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Barbaros ve Serhat, şampiyonluk için son kez tezgah başına geçti.

MasterChef'te şampiyonun kazanacağı büyük ödülün ne olduğu belli oldu. Kupayı almak için son kez mutfakta hünerlerini sergileyen Barbaros ve Serhat birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Ailelerin de eşlik ettiği yarışma MasterChef Türkiye'de yarışmacılar, şampiyonluk için son yemeklerini yaptılar.

Canlı yayında açıklama yapan Somer Şef, "Sonuçtan bağımsız olarak, "Saygınızla, emeğinizle sizin ikiniz de bizim için şampiyonsunuz" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de şampiyon belli oldu. Büyük heyecana neden olan oylama sonucunda, 144 puanla Serhat, MasterChef 2020 şampiyonu oldu. Barbaros ise 142 puanda kaldı.

Serhat'tan açıklama

Serhat aldığı ödül sonrası şu ifadeleri kullandı:

''Annem dedi ki ortadan ikiye bölemiyorlar mı kupayı? Bir kupa ama iki şampiyon var. O yüzden bu kupayı Barbaros Yoloğlu’yla kaldıracağım.''

O sözler gündem oldu

Serhat'ın şampiyon olduktan sonra elemelerde yaptığı konuşma tekrar sosyal medyanın gündemine geldi.

'Basit bir şekilde birinci olacağını' söyleyen Serhat, "Rakiplerimi eleyerek, hepsini eleyeceğim. Ben birinci olacağım çünkü" ifadelerini kullanmıştı.

MasterChef'te büyük ödül belli oldu

MasterChef'te büyük ödül belli oldu. MasterChef 2020 şampiyonu Serhat, Jeep'in sahibi oldu.



