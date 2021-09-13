Magazin 12 Eylül MasterChef’ten kim elendi? MasterChef’ten kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim
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12 Eylül MasterChef’ten kim elendi? MasterChef’ten kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim

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12 Eylül MasterChef’ten kim elendi? MasterChef’ten kim gitti? İşte MasterChef Türkiye'ye veda eden isim

“MasterChef’ten kim elendi?” sorusu heyecan dolu gecenin ardından yanıtını buldu. Hafta içi yapılan dokunulmazlık oyunlarının hepsini de kırmızı takım kaybetmiş, 6 isim eleme potasına girmişti. Peki, 12 Eylül MasterChef’ten kim gitti? İşte yarışmaya veda eden isim…

13 Eylül 2021, Pazartesi 08:35 Son Güncelleme:
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MasterChef’te 12 Eylül akşamı eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımdan Azize, İbrahim, Hamza, Mert, Dilara ve Safanur eleme potasına girmişti. Peki, MasterChef’ten kim elendi? 12 Eylül MasterChef’ten kim gitti? İşte yarışmaya veda eden isim...

İLK TURDA ANA ÜRÜN SİYEZ BULGURU OLDU

MasterChef’te 12 Eylül akşamı yarışmacılardan ilk turda ana ürünü siyez bulguru olan bir yemek istendi. Verilen sürenin tamamlanmasıyla şefler siyez bulguru ile yapılan yemekleri tattı ve üç isim elenme adayı olmaktan kurtulurken, Hamza, Mert ve İbrahim ikinci tura kaldı ve yarışmada kalabilmek için mücadele etti.

İKİNCİ TURA HAMZA MERT VE İBRAHİM KALDI

Elenecek adayın belli olacağı ikinci turda ise Somer Şef kalan Hamza, Mert ve İbrahim'den bebek kalamar dolması istedi.

Verilen sürenin sonunda Danilo, Somer ve Mehmet Şef’in değerlendirmesine göre, Mert’in hazırladığı tabak en çok beğenilen tabak oldu.

12 EYLÜL MASTERCHEF’TEN KİM ELENDİ?

12 Eylül Akşam MasterChef’ten elenen isim ise İbrahim Cingözler oldu...

 

 

 

 

 

 

 

 

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