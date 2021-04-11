Masumiyet dizisinde şok itiraf! İlker Ilgaz duyunca...

Başrollerini Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın'ın paylaştığı Masumiyet dizisinin yeni fragmanına anne-baba-oğul arasında yaşanan gelişme damga vurdu. Kadına şiddet konusunun öne çıkartıldığı dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu. Masumiyet 8. bölüm fragmanında İlker Ilgaz'ın babası İsmail Ilgaz tartışma esnasında "Ben o gece her şeyi gördüm" sözleri üzerine Hale ve İlker şok olurken Ela'nın dövüldüğü geceden bahsedip bahsetmediği merak ediliyor. İsmail Ilgaz aslında neyi gördü?

İşte Masumiyet 8. bölüm fragmanı









Masumiyet 7. bölümde neler oldu?

Hale, Harun ve Bahar buluşmasını, kendi hedeflerine yönelik bir planın parçası haline getirirken İrem tamamen Hale’nin kontrolüne geçer. Banu’nun yönlendirmesiyle hareket eden Timur ise Hale’nin Bahar’a karşı en büyük silahı olur. Üzerine oynanan oyunlardan habersiz, evden kaçan kızının peşinde olan Bahar, Ela’nın nereye gittiğini anlayıp harekete geçer. Ela ise sığındığı eski yazlık evde hiç beklemediği bir anda karşısında İlker’i bulur. Aralarındaki büyük yüzleşme Ela’yı bir kez daha alt üst ederken, Bahar’ın attığı adım yüzleşmenin seyri değişir. Diğer yanda, İrem boşanma konusunda çark eder fakat İlker var gücüyle Ela’nın peşindedir. İrem, Hale’nin evliliğiyle ilgili telkinlerine rağmen soru işaretleri içindedir ve sorularının cevabı sadece Ela’dadır. Ilgazlar cephesinde her şey yolunda gidiyor gözükürken, Harun’un dengeleri değiştirecek gizli gündemleri vardır.