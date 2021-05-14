Ünlü oyuncu Deniz Çakır, “Anne olmak ister misin?” şeklindeki soruyu da samimi sözlerle yanıtladı. “Evet çok net” diyerek anne olmayı istediğini belirten Deniz Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Dediğin gibi çocuklar çok kıymetli, hayvanlar çok kıymetli, gençler çok kıymetli.. Bir kediyi severken biraz annelik duygusuyla sevebiliyor olabilirim artık. İsterim bir çocuğum olsun. Net olarak evet sorduğun soruya cevabım. İyi bir oyuncu muyum bilmiyorum, iyi bir insan olmaya çalışıyorum, iyi bir anne olacağımı biliyorum. İnandığım biriyle karşılaştığımda çok ertelemeyi düşünmüyorum bu sefer.” Magazin basınını çok zalim olmakla eleştiren Deniz Çakır hem kadın olduğu hem de muhalif olduğu için bu eleştirileri aldığına yönelik ifadeler kullandı.

"İYİ İNSANI OYNAYAMAM"

Deniz Çakır’ın magazin basını ile ilgili sözleri şöyle: “Çoğunlukla çok zalimler! Kadın olduğum için ve muhalif olduğum için daha çok zalimler! Ben o sahtekar şapkayı sevmiyorum! Ben hiçbir zaman rakımı masanın altına koymayacağım, üzgünüm! Söyleyecek bir şeyim olmadığında zevzeklik yapmak istemiyorum magazin basınına. Sırf kameralar karşısında onları eğleyip iyi insanı oynayamam, ben zaten iyiyim bu kadarı bana yetiyor. Miş gibi yapmak sahtekarlık. Sahtekarları kahraman gibi yapmaya devam etmek istiyorlarsa öyle yapsınlar ama ben sahtekar olmaktansa yazdıkları gibi olmayı tercih ederim!” Mesleğinde şiddete maruz kaldığını da ilk kez açıklayan Deniz Çakır, kim tarafından şiddet uygulandığını ise o kişiye yarayacağı gerekçesi ile açıklamadı.

"ŞİMDİ OLSA İFŞA EDERDİM"

Deniz Çakır, “Bu topraklarda yaşayıp, bu sorduğun soruya hayır diyebilecek birini ben tanımıyorum! Medyanın dili, bazı gazetelerin attığı başlıklar psikolojik şiddetin babası! Ben basının psikolojik tacizine çok fazla uğradım. Ama kendi hayatımda da, mesleğimde de uğradım. Psikolojik şiddete sahne üzerinde çok uğradım! Ve maalesef bununla ilgili bir pişmanlık da yaşıyorum. Şimdi olsa ifşa ederdim ama ifşa da etmedim mesela; çünkü işin yürümesiydi önemli olan, tiyatroya zarar gelmemesiydi! Ama hiç olmayacak bir insan tarafından hırsları, benim orada sadece kadın olmam” diye konuştu.