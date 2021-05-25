Magazin Masumiyet’in finali izleyiciyi mutlu etti!

Masumiyet’in finali izleyiciyi mutlu etti!

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Masumiyet’in finali izleyiciyi mutlu etti!

Fox TV’nin, son derece iddialı bir şekilde başlayan dizisiydi Masumiyet. Türkiye’nin en önemli meselelerinden biri olan kadına şiddeti işlediği için, özellikle kadınlar için özel bir yere sahipti. Ancak reytinglerde istenilen sonuç elde edilemedi ve yayın hayatına son verildi.

25 Mayıs 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Hülya Avşar, Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ, İlayda Alişan, Serkay Tütüncü ve Deniz Işın’ın rol aldıkları dizide, öldüresiye dövülen Ela’nın, yaşadığı şiddet sonrasında adalet arama mücadelesi ekrana getirildi. Kimi zaman suçlu kazanıyor gibi görünse de sonunda herkes hak ettiğini buldu.

Masumiyet dizisi dün akşam 13. bölümüyle ekranlara veda etti. Son bölümün tanıtımında gösterilen Ela ve İlker’in evliliği izleyicileri öfkeye boğmuştu. Ela ve İlker’in evliliği izleyenleri çok şaşırtırken, asıl şaşırtıcı kısım ise Ela’yı gerçekte kimin dövdüğüydü.

Ancak final bölümünde senaristler doğru olanı yaptı ve birlikte olduğu kadına şiddet uygulayan zengin aile çocuğu İlker’in suçlu bulunarak hapse girmesini sağladı.



Masumiyet’in en etkileyici bölümü ise hiç kuşkusuz dizinin önceki bölümlerinde karşı karşıya gibi görünen, İlker’in nişanlısı İrem’le yasak aşkı Ela arasındaki sahneydi. İlker hapishaneye girdikten sonra birbirlerine sarılan iki genç kız, izleyicilere güzel bir kadın dayanışması mesajı da vermiş oldu.

İzleyicilerin de bu güzel sona tepkisi çok olumluydu. Bir izleyici duygularını “Erken bir veda oldu ama veda bölümü de gerçekten efsane olarak akıllarımıza kazındı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. Tüm oyuncuların yolları açık başarıları daim olsun. Hoşçakal Masumiyet” sözleriyle dile getirdi.

Bir başka izleyici de dizinin verdiği mesajı övüyordu:

“Son zamanlarda izlediğim tek ve en güzel diziydi. Adeta sosyal sorumluluk projesi gibiydi. Tebrikler”


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