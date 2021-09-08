Masumlar Apartmanı, gerek gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan konusu, gerekse oyuncularının başarılı performanslarıyla geçtiğimiz sezon adından en çok söz ettiren yapımlarından biri olmuştu. Eylül ayının gelmesi ve birçok projenin yeni sezonunun başlamasının ardından dizinin hayranları “Masumlar Apartmanı 2. sezon ne zaman başlıyor?” araştırmalarını yoğunlaştırdı. Yayınlanan yeni sezon fragmanıyla da Masumlar Apartmanı 2. sezon başlangıç tarihi belli oldu.

MASUMLAR APARTMANI 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 2. sezonu 14 Eylül Salı akşamı başlıyor.





İŞTE MASUMLAR APARTMANI YENİ SEZON FRAGMANI

MASUMLAR APARTMANI SEZON FİNALİNDE NELER OLMUŞTU?

Masumlar Apartmanı sezon finalinde, Han’ın Naci Hoca’ya yaptıklarını öğrenen İnci, Han’ı terk etti fakat Naci ve Safiye’nin anlattıklarından etkilenen İnci, Han’a geri dönmeye karar verdi.

Han ise İnci’nin kaldığı otele gitti ve İnci ile kavga etti. İnci kavga üzerine arabayla kaçtı ama sonra geri dönmeye karar verdi. Han ise İnci ile barışmak için yola çıkmıştı. O sırada ise İnci arabasıyla bir kamyona çarparak kaza yaptı. Bu kazayı gören Han, arabadan inerek kaza alanına gitti ve İnci’yi yerde yaralı halde buldu. Hamile olan İnci, Han’ın kollarında can verdi.

Naci’nin tedavi olmak için eşi ve kızıyla birlikte gitmesi, Safiye’yi çok üzdü. Esat’ın annesinin Gülben’e söyledikleri üzerine Gülben, Esat ile ayrılmıştı. Sezon finalinde ise Esat, Gülben ile evlenmek için ısrarcı oldu. Fakat Gülben ailesinin bu durumunda onların yanında olması gerektiğini söyleyerek Esat’ın evlilik teklifini yanıtsız bıraktı.