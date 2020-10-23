Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı
TRT 1 ekranlarında 6 haftadır izlenme rekorları kıran Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı. Salı günü 6. bölümü ile ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı ve detaylar haberimizde...
23 Ekim 2020, Cuma 01:23 Son Güncelleme:
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TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Masumlar Apartmanı her salı milyonları ekran başına kilitliyor. Yayınlandığı gün en çok izlenen dizi Masumlar Apartmanı sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Masumlar Apartmanı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
Masumlar Apartmanı konusu
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?
İşte Masumlar Apartmanı 7. bölüm fragmanı