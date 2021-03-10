Masumlar Apartmanı ağlattı! Ünlü oyuncu diziye veda etti

Başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 2 Mart Salı akşamı izleyici ile buluşan 25. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşandı.

HAN GERÇEKLERİ AÇIKLADI

Masumlar Apartmanı son bölümde Han'ı çöplükte yakalayan İnci tüm gerçekleri öğrendi. Han, neden çöp topladığı ve geçmişteki sırlarını açıkladı. Han'ın hiç bilmediği bu gizemli yönünü öğrenen İnci büyük bir yıkım yaşadı. İnci kendini toparladıktan sonra ise Han'ı tedavi ettirmek için bir psikiyatra götürmeye ikna etti.

SAFİYE'DEN İNCİ'YE TOKAT!

Ancak o anlarda İnci ve Han'ın konuşmasını duyan Safiye ise, kardeşinin çöp toplama huyunu bilmediği için İnci'nin kendisini psikiyatra götüreceğini sandı. Çılgına dönen Safiye İnci'ye tokat attı.

İNCİ KRİZ GEÇİRDİ

Masumlar Apartmanı son bölümde Ege, babası Haluk'u yatağında ölmüş olarak bulunca yıkıldı.

Evden ağlayarak çıkmaya çalışan İnci ise kapıyı açtığında kardeşini ve babasını karşısında gördü. Babasının öldüğünü öğrenen İnci gözyaşlarına boğuldu.

Ancak bu sırada ise Safiye çılgınlar gibi İnci'ye bağırmaya devam etti. İnci ise ayakkabısını da giyerek tekrar evin içine geldi ve Safiye'nin karşısına çıktı.

Safiye'ye "Yeter artık sus" diye bağırmaya başlayan İnci adeta kendinden geçti. Safiye ise İnci'nin hareketleri karşısında adeta dondu kaldı.

Dizide İnci'nin alkol bağımlısı babası Haluk'u canlandıran oyuncu Mert Asutay da son bölümle birlikte Masumlar Apartmanı'na veda etti.

CAN ALICI SAHNELERE TWİTTER'DA GELEN YORUMLAR

Bu kusursuzun ötesinde bir şeydi. Böyle muhteşem bir bölüm izlemeyeli uzun zaman olmuştu. Tüylerim diken diken. Bu dizi için emek veren herkesi tebrik ediyorum. Sanki dizi izlemiyordum da kitap okuyordum. Acılarını öyle içten hissettim.

Kadın hem gelmişe hemde geçmişe ağladı ne yapsın

Belki de şöyle sonsuz çığlıklar atsam geçecek acılarım

Bu Dizide zamanla herkesin psikolojisi düzelecek ama bu sefer de bizimki bozulacak galiba

"Sizin hiç babanız öldü mü?" diyor ya Cemal Süreya. Yaşarken ölen Babalar var kızlarını sevmeyi bilmeyen. Ah İnci ne çok ağlattın beni bu bölüm.

Sahnenin harikalığına bakar mısınız sabaha kadar abartabilirim

MERT ASUTAY KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu, dansçı, seslendirme sanatçısı Mert Asutay, 15 Ağustos 1968, İstanbul doğumlu. Türk tiyatrosu ve sinemasının emektarlarından Üstün Asutay'ın oğludur. İstanbul Şehir Tiyatroları sanatçısı olan Mert Asutay, 1991 yılından itibaren tiyatro yanı sıra sinema sektöründe birçok yapım için görevler üstlendi. Oyuncu olarak görev aldığı gibi birçok film ve dizi için seslendirme yaptı. Seslendirme dışında oyuncu olarak yer aldığı son yapımlardan 2016’da 46 Yok Olan dizisi kadrosunda, 2019’da Leke dizisi kadrosunda yer aldı. 2020 yılında rol aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde Haluk karakterine hayat verdi.