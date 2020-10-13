TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın baş karakteri Han, bir şirketin CEO'su olsa da geceleri dışarı çıkıp çöp topluyor. Han çöp toplama ve biriktirme alışkanlığını kimseye haber vermeden yapıyor. Dizide Han'ın bu davranışının sebebinin, küçükken annesinin en sevdiği oyuncağı çöpe atması sonucu oluştuğu açıklanıyor. Peki Han'ın çöp toplama hastalığının adı ne? Dizinin fanlarını oldukça meraklandıran bu hastalığa dispozofobi deniyor. Yani çöp toplama ve biriktirme hastalığı olan "kompülsif biriktirme hastalığı".

Dispozofobi nedir?

Dispozofobi, kişi için önemli olan hiçbir şeyi atamama ve biriktirme hastalığıdır. "İstifçilik" olarak da adlandırılan bu hastalık, değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılamaması durumuna deniliyor. Dizpozofobiye sahip olan kişiler bazı eşyalarını ileride lazım olabilir düşüncesiyle saklıyor. Dispozofobi hastaları eski dergiler, plastik kaplar, giysiler, önemsiz e-postalar, faturalar, not tutulmuş ya da liste yapılmış kâğıtlar gibi gereksiz birçok şeyi biriktirir.

Kompulsif biriktirme hastalarının evlerinde genellikle adım atacak yer kalmaz

Dispozofobi belirtileri nelerdir?

Her şeyi biriktirme eğilimi

Topladıkları eşyaları birisi atmaya kalktığı zaman aşırı tepki gösterme ve kriz geçirme

Sosyal hayatta gözlenen davranış bozuklukları

Bütün evlerinin eşyalarla dolu olması

Kompülsif biriktirme hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Eşya biriktirme durumu, hem kişiyi hem de çevresindeki insanları olumsuz etkiliyorsa, uzmandan yardım alınması gerekiyor. Biriktirme hastalığı olan kişiler genellikle kendi başlarına tedaviye başvurmazlar. Yaptıkları şeyin bir hastalık olduğunun farkında değillerdir. Bu nedenle konuşma yoluyla ikna ederek psikolojik destek alınmasını sağlamak gerekiyor. Henüz bu hastalık için bir ilaç bulunmasa da psikoterapi ve bilişsel davranışçı terapilerle tedavi mümkün.





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