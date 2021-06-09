Magazin Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finali izle: Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?
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Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finali izle: Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?

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Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finali izle: Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde neler oldu?

Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finali, milyonlarca izleyiciyi TRT1 ekranlarına kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanarak hayata geçirilen Masumlar Apartmanı dizisinde, İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın diziye veda ettiği sahne çok konuşulurken, dizinin son bölüm sezon finali izlenmeye devam ediliyor…

09 Haziran 2021, Çarşamba 18:44 Son Güncelleme:
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Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finali 8 Haziran akşamı en çok izlenen programlar arasında yer aldı. Şok bir gelişmenin yaşandığı Masumlar Apartmanı son bölüm sezon finalinde dizinin başrol oyuncusu İnci geçirdiği kaza sonucu vefat ederken, Han’ın bu olay karşısında verdiği tepki sezon finaline damga vurdu…

MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM SEZON FİNALİ ÖZETİ

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 37. Bölümüyle sezon finali yaptı. İzlenme rekorları kıran dizinin son bölümünde yaşananlar ise sezon finalinin soluksuz izlenmesine neden oldu.

Han, gerçekleri öğrenen İnci’nin onu terk etmemesi için ikna etmeye çalışırken, İnci ise verdiği kararda oldukça nettir. Ancak, genç kadının yeni öğrendiği başka bir gerçek, olaya bakış açısını değiştirir ve yaşananlar tamamen farklı bir şekilde gelişmeye başlar.

İnci ve Han’ın yaşadıklarına üzülen Safiye, bir yandan ailesini toparlamaya uğraşırken, diğer yandan da Naci’nin gidişinin yaklaşmasıyla karmakarışık duygular içine girer.

Esat ise Gülben’in neden onunla görüşmediğini öğrenmek için çırpınır ve sonunda Gülben’le konuşmayı başarır.

İŞTE MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM SEZON FİNALİ


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