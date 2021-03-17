Masumlar Apartmanı yeni bölümde büyük sürpriz

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Masumlar Apartmanı heyecan dolu bir bölümle daha ekrana geldi. Son bölüm finalinde Ankara'ya dönen Naci'yi durdurmak için tren garına giden Safiye'nin Naci'yi bulamaması izleyiciyi üzerken bir yandan da Safiye'nin bekleyişi duygulandırdı.

Bu sahneyle birlikte Naci karakterine hayat veren Naci karakterinin diziye veda ettiği düşünüldü. Ancak sosyal medyada düşen bazı fotoğraflarla birlikte gelecek bölümde bir sürpriz yaşanacağı düşünülüyor. Dizinin kadrosuna dahil olduğu günden bu yana her an diziden ayrılacağı düşünülen Tansel Öngel'in gitme ihtimali bile izleyiciyi oldukça üzüyordu.

Tansel Öngel’in oynadığı Naci’nin hikayesi 13 bölümlüktü ama senaristlerin hikayeyi uzatmış olması söz konusu.

Ezgi Mola, instagram hesabından tren istasyonundaki o sahnenin bir kaç saniye sonrasında çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Fotoğrafta Safiye'nin karşısındaki kişinin Naci olduğu konuşuluyor.