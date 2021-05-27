Masumlar Apartmanı'nda beklenmeyen ayrılık! Bu veda tüm dengeleri değiştirecek
TRT 1'in iddialı dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. Birbirinden ünlü oyuncuların başrollerinde yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisinde ayrılık çanları çalıyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın kadrodan ayrılacağı iddia edildi. Bu haber dizinin sevenlerini üzerken İnci'nin ayrılığının dizinin hikayesinde nasıl bir değişikliğe neden olacağı da merak ediliyor.
27 Mayıs 2021, Perşembe 19:54 Son Güncelleme:
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Oyuncu kadrosunda; Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar, Atilla Şendil, Esra Ruşan, Uğur Uzunel, Metin Coşkun, Gizem Katmer, Emir Özden, Tansel Öngel, Açelya Devrim Yılhan ve Meriç Özkaya bulunan 'Masumlar Apartmanı', flaş bir haberle gündeme geldi.
İzleyicisini her hafta ekran başına kilitleyen, sezonun en çok konuşulan dizilerinden olan 'Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanacağı iddia edildi.
"ÇOK YORULDUM"
Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han'ın eşi 'İnci' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın, bir süredir sevilen yapımdan ayrılacağı bilgisi gündeme gelmişti.
tv100'ün haberine göre; 31 yaşındaki oyuncu, ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğunu belirtti ve ayrılmak istediğini yapım ekibine iletti.